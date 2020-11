Katie Fforde: Für immer Mama – ZDF-Reihe feiert Juiläum

Lars Eidinger im Interview

"Fände es kontraproduktiv, meine eigene Meinung hinauszuposaunen"

Lars Eidinger spielt in Ferdinand von Schirachs TV-Stück "GOTT" den Anwalt eines 78-Jährigen, der nicht mehr leben will. Ein Gespräch über legitimierte Sterbehilfe und eine Menschheit in der Apokalypse.

MEHR