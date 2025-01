Fantasyfilm „In The Lost Lands“: Nach „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin

Den Namen George R. R. Martin dürften die meisten Serienfans im Zusammenhang mit der Erfolgsserie „Game of Thrones“ kennen. Das liegt daran, dass der Schriftsteller die Vorlage dafür verfasst hat, nämlich die Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“. Nun erscheint mit „In The Lost Lands“ eine weitere Verfilmung eines Werkes des US-Amerikaners – dieses Mal sogar auf der großen Leinwand. Handelt es sich um „Game of Thrones“ für das Kino?

Das hat es mit „In The Lost Lands“ auf sich Zunächst müssen wir die Erwartungen etwas drosseln. Denn „In The Lost Lands“ ist kein umfangreicher Romanzyklus wie „Das Lied von Eis und Feuer“. Stattdessen handelt es sich um eine bereits etwas ältere Kurzgeschichte. Dementsprechend dürfte die cineastische Adaption keinen ähnlich ausgefeilten Weltentwurf präsentieren – auch wenn Elemente weiterer Storys des Autors wie „Bitterblooms“ und „The Lonely Songs of Laren Dorr“ in den Film einfließen. Die Geschichte spielt in einer apokalyptischen Fantasy-Welt, hat aber auch Western-Einflüsse. Die mächtige Hexe Gray Alys reist im Auftrag einer Königin und auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt durch die gefährlichen Lost Lands. Wer ihre Dienste in Anspruch nimmt, der muss dafür teuer bezahlen. Unterstützung erhält sie auf ihrer Mission von dem mysteriösen Jäger Boyce.

Wer ist im Fantasyfilm zu sehen? Den besagten Jäger spielt Dave Bautista. Der Ex-Wrestler ist vor allem als Drax aus den „Guardians of the Galaxy“-Filmen bekannt und wirkte zudem in den beiden „Dune“-Verfilmungen von Denis Villeneuve mit. Das Ex-Model Milla Jovovich verkörpert die Hexe Alys. Die US-Schauspielerin mit ukrainischen Wurzeln erlangte vor allem durch den Film „Das fünfte Element“ von 1997 Berühmtheit, zudem war sie von 2002 bis 2016 als toughe Alice in der Filmreihe „Resident Evil“ zu sehen. Bei „In The Lost Lands“ ist außerdem die spanische Schauspielerin Araceli Jover mit von der Partie, die beispielsweise in „Blade“, „Das Imperium der Wölfe“ und „Verblendung“ mitspielte.

Wer ist sonst an „In The Lost Lands“ beteiligt? Regie führt Paul W. S. Anderson. Der ist nicht nur für „Event Horizon – Am Rande des Universums“ und die „Resident Evil“-Filme maßgeblich verantwortlich, sondern auch mit der Hauptdarstellerin Milla Jovovich verheiratet. Das Skript zum Film hat Anderson nicht mit George R. R. Martin verfasst, sondern mit Constantin Werner. Der deutsche Künstler bringt zwar Erfahrung im Fantasy-Genre mit, konnte mit „Pagan Queen – Die Königin der Barbaren“ aber nicht wirklich überzeugen Zudem arbeiten der Kameramann Glen MacPherson („Rambo“) und der Filmmusiker Paul Haslinger („Underworld“) bei „In The Lost Lands“ ein weiteres Mal mit Paul W. S. Anderson zusammen.

Wann erscheint „In The Lost Lands“, und was sagt George R. R. Martin zur Adaption? Eigentlich hätten wir längst in den Genuss von „In The Lost Lands“ kommen sollen. Doch der Starttermin hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Ursprünglich sollte der Film bereits im September 2024 anlaufen. Dann gab George R. R. Martin bekannt, dass der Kinostart für Ende Februar 2025 geplant ist. Doch auch dieser Termin ist inzwischen Geschichte. Weil aber aller guten Dinge drei sind, wird „In The Lost Lands“ in Deutschland am 6. März 2025 in die Kinos kommen – und damit einen Tag früher als in den USA. Martin hat auf jeden Fall eine klare Meinung zur cineastischen Umsetzung seines Werks. Sie sei „düster und verdreht und atmosphärisch und sehr unterhaltsam“.