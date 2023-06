LaCinetek präsentiert Filmklassiker wie "Die Reise zum Mond" und "Mord im Orient-Express"

Geboten werden 16 Filmklassiker aus unterschiedlichen Genres, die an die unterschiedlichsten Orte der Welt einladen: In "Nordsee ist Mordsee" etwa begleitet Regisseur Hark Bohm den 14-jährigen Uwe (gespielt von seinem Sohn, dem 2022 verstorbenen Schauspieler Uwe Bohm) auf seiner Flucht vor dem gewalttätigen Vater. Die Musik zu dem Filmdrama aus dem Jahr 1976 stammt von Altrocker Udo Lindenberg.

Highlight für Fans von Film-Klassikern

Auf eine "Reise nach Italien" lädt der italienische Regisseur Roberto Rossellini in seinem gleichnamigen Film (Alternativtitel: "Liebe ist stärker") aus dem Jahr 1954. In den Hauptrollen spielen Ingrid Bergman und George Sanders ein britisches Ehepaar, das sich entfremdet hat. Bergman spielt auch in der ebenfalls zur Auswahl stehenden Agatha-Christie-Romanverfilmung "Mord im Orient-Express" (Regie: Sidney Lumet) aus dem Jahr 1974 an der Seite von Stars wie Sean Connery und Anthony Perkins.