Haben "Die Simpsons" das "Titan"-Unglück vorausgesehen?

Haben die Macher der "Die Simpsons" schon wieder ein Ereignis vorausgesagt? Von Donald Trumps Präsidentschaft bis zum Ausbruch des Coronavirus trafen schon einige Geschehnisse in Wirklichkeit ein, die zuvor in der Zeichentrickserie zu sehen waren. Nun erkannten Twitter-Nutzer Parallelen zum Unglück des "Titan"-U-Boots.

Die weltweite Anteilnahme am Schicksal der U-Boot-Besatzung der "Titan" treibt mitunter auch kuriose Blüten in den sozialen Netzwerken. Beim Kurznachrichtendienst Twitter trendeten am Donnerstag "Die Simpsons". Hintergrund ist eine 17 Jahre alte Folge der US-Zeichentrickserie, die in den Augen etlicher User das Unglück des verschwundenen Tauchboots vorwegnimmt.

"Bitte hören Sie auf damit. Das ist wirklich beängstigend"

In Episode 10 der 17. Staffel von 2006 lässt sich Familienoberhaupt Homer Simpson auf ein Unterwasserabenteuer ein, das ihm beinahe zum Verhängnis wird. Ein reicher Mann namens Mason Fairbanks (er sieht OceanGate-Gründer Stockton Rush nicht unähnlich) hält sich für Homers biologischen Vater. Er nimmt ihn schließlich mit auf eine Expedition zu einem Schiffswrack, in dem er einen Schatz vermutet. In den Tiefen der See bleibt Homer jedoch mit seinem Tauchboot in einem Corallenbogen stecken und verliert das Bewusstsein, als der Sauerstoffgehalt an Bord schwindet. Zum Glück wird er gerettet und erwacht drei Tage später im Krankenhaus.