"Schlafende Hunde": Alle Infos zur neuen Crime-Serie auf Netflix

Am 22. Juni 2023 feierte die sechs-teilige Crime-Serie „Schlafende Hunde“ mit Max Riemelt und Luise von Finckh in den Hauptrollen auf Netflix Premiere. Getreu nach dem Motto „Never change a winning team“ kamen Real Film Berlin GmbH und Netflix nach ihrem weltweiten, für acht Emmy-Awards nominierten Hit „Unorthodox“ erneut zusammen, um die Serie zu produzieren. Wir haben alle Infos über das Resultat der zweiten Kooperation.Schlafende Hunde und ein packender Inhalt

Mit der neuen Netflix-Crime-Serie „Schlafende Hunde“ kommen sechs fesselnde, außergewöhnliche und inhaltlich komplexe Episoden zur Ausstrahlung. Durch die undurchsichtige Handlung führen das ungleiche Duo Mike Atlas (Max Riemelt), ein ehemaliger Top-Kriminalist, und Jule Andergast (Luise von Finckh), eine junge Mitarbeiterin der Oberstaatsanwältin (Melika Foroutan). Beide ermitteln in der gleichen, bereits abgeschlossenen Sache und fragen sich zwischendurch, ob sie auf ein unfassbares Komplott gestoßen sind, oder einem Hirngespinst nachjagen. Vor allem die Rolle des heruntergekommenen Polizisten Atlas zeigt einen Menschen, den die alltägliche Belastung der Polizeiarbeit an seine Grenzen geführt hat und ihn weit darüber hinaus zwingt.

Schlafende Hunde – die Handlung

Nachdem er Frau und Tochter verlassen hat, lebt Mike Atlas zurückgezogen in einem Wohnwagen. Von dem ehemaligen Top-Ermittler ist nur noch ein seelisches Wrack übriggeblieben, das seit einem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt unter einem Trauma und Erinnerungslücken leidet. Alles, was ihm geblieben ist, sind Bilderfetzen von brennenden Buden und Menschen, die in Panik vom Markt flüchten. Nach dem Niederbrennen seiner Behausung wird er obdachlos, jedoch bringt ihm dieses Ereignis einen Teil seiner Erinnerungen zurück. Der Brandstifter ist ein Mitglied des Basher-Clans, deren Anführer Mussah Basher dank des Einsatzes von Mike Atlas wegen der Ermordung eines Richters verurteilt wurde und sich zwischenzeitlich im Gefängnis die Pulsadern aufgeschnitten hat.