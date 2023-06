"Wir sind die Meiers": TV-Kritik zur Comedyshow mit Matthias Matschke und Bettina Lamprecht

Neue Reality-TV-Serie auf Netflix

„Social Currency“: Influencer tauschen die digitale gegen die reale Welt

In der neuen Reality-TV-Serie „Social Currency“ auf Netflix, tauschen acht Influencer die digitale gegen die reale Welt, um sich dort vielfältigen Herausforderungen zu stellen. Wer sich am Ende am geschicktesten durchgeschlagen hat, wird zum/-r ultimativen realen Influencer/-in gekürt. Hier gibt es die Infos zum außergewöhnlichen TV-Experiment aus Indien.

