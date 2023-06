Daniela Katzenberger und Lucas testen neues Hobby: "Andere machen Tantra oder Swinger Club"

Direkt zum Start der neuen Staffel "Die Katzenbergers – Familienglück auf Mallorca" wird es sportlich. Beim Aerial Yoga soll die Kult-Blondine von der Decke hängen, das ist allerdings nicht nach dem Geschmack von Daniela. Was als entspannte Paar-Probestunde gedacht war, entwickelt sich für die "Katze" zu einer wahren Tortur.

Die "Katze" ist zurück auf den Bildschirmen: Zum Staffelauftakt ihrer Reality-Doku "Die Katzenbergers – Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20.15 Uhr auf RTLZWEI) verkündet Daniela direkt freudig Neuigkeiten: "Ich bin wieder blonder und vier Kilo leichter", strahlt die gebürtige Pfälzerin. Ihren Plan, eine Wohnung in Deutschland zu suchen, hat der Reality-Star erst mal ad acta gelegt. "Es gibt für viel Geld viel Schrott, deshalb wohnen wir immer noch ganz auf Mallorca", erklärt Daniela Katzenberger.

Ihr Ehemann Lucas Cordalis ist darüber alles andere als traurig. Sein Plan: Er will die Wohnung aus Malle von Grund auf renovieren. Doch seine und Danis Vorstellungen gehen weit auseinander: Während der 55-Jährige am liebsten eine Wand im Wohnzimmer herausreißen würde, um eine offene Küche zu haben, ekelt sich die "Katze" vor Essensgerüchen nach Fischstäbchen und Bratwurst, die dann zu ihrer "Lümmelcouch" herüberziehen würde.

Danielas nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag: "Suchen wir uns doch einfach eine schöne Turnhalle, wo wir einziehen können!" Lukas findet es nicht witzig: "Du bist so eine Spaßbremse! Ich war so euphorisch, und jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr."

Die pinke Welt von Daniela Katzenberger Bessere Stimmung herrscht dann aber an Danielas 36. Geburtstag, der in der Finca von Mama Iris Klein gefeiert wird. Während im Hintergrund noch Peter Klein zu sehen ist (lieferte sich Anfang des Jahres nach Fremdgehvorwürfen einen Rosenkrieg mit seiner jetzigen Ex), sieht Daniela Katzenberger rosa beziehungsweise pink. "Zu meinem Geburtstag erfülle ich mir selber meinen Traum: eine pink Party! You are never too old for pink, I think!", sagt die "Katze". Der Dresscode für die Gäste, man ahnt es bereits: "Pretty in Pink".

Um die farblich passende Dekoration kümmert sich Daniela gemeinsam mit ihrer Mutter Iris. Was auch nicht fehlen darf, ist selbst gemachter Nudelsalat – so, wie es ihn in Danielas Kindheit immer gab: "Nudelsalat ist das Bindeglied unserer Familie", sagt Daniela lachend, "das Wichtigste ist, dass da nichts Frisches rein kommt, nur Konserven mit Konservierungsstoffen. Das schmeckt halt nach Heimat." Die Pink Party wird mit Nudelsalat, E-Geigerin, Flamencotänzerinnen und einem Geburtstagskind, das selbst auf dem Tisch tanzt, ein voller Erfolg: "Das war einer der geilsten Geburtstage, die ich je hatte", freut sich Daniela im Anschluss.

"Ich bin ja auch kein Fan davon, wenn man sich in der Ehe so gehen lässt" Ortswechsel: Daniela und Lucas sind für ein Charity-Event nach München geflogen. Am Tag danach wollen sie es sich als Paar mal wieder richtig gutgehen lassen und etwas Neues gemeinsam probieren: Aerial Yoga! Bei dieser Variante wird eine Hängematte in die Yoga-Posen integriert. Daniela mit Augenzwinkern: "Ich bin ja auch kein Fan davon, wenn man sich in der Ehe so gehen lässt, man kann sich auch hängen lassen! Andere machen Tantra oder Swingerclub, wir machen Aerial Yoga". Doch die anfängliche Euphorie verfliegt bei Daniela schnell, als sie sich in der Hängematte verdreht: "Wie wir da hängen! Wie so zwei Müllsäcke. Da kriegt der Begriff Trashpromi gleich eine andere Bedeutung", scherzt sie.

Die Übungen werden mit dem Verlauf der Stunde auch nicht eben einfacher. "Was weniger angenehm war: Mir hat es fast die Eierstöcke rausgequetscht", ächzt die einst bei "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Wahlmallorquinerin. Lucas findet hingegen Gefallen an den Verrenkungen seiner Ehefrau und schubst sie, am Boden liegend, freudig grinsend an.

Doch für Daniela ist nach der Probestunde klar: Aerial Yoga wird jetzt nicht ihre neue große Liebe: "Ich hasse das ja zu schwitzen!", stöhnt die "Katze". Eine andere Sportart möchte die 36-Jährige hingegen unbedingt mit ihrem Luca ausprobieren: Flamenco. In der Vorschau zur nächsten Doppelfolge ist zu sehen, wie Daniela Katzenberger den spanischen Volkstanz lernen will. Mal schauen, wie lange Daniela da durchhält.