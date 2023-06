"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca": TV-Kritik zu den neuen Folgen der siebten Staffel

Daniela Katzenberger geht mit der neuen, siebten Staffel bei RTLZWEI an den Start. Aus ihrem Traum von einer Zweitwohnung in Deutschland ist zwar vorerst nichts geworden, doch einer Renovierung auf Mallorca steht nichts im Wege – außer vielleicht Ehemann Lucas. Auch Mama Iris ordnet ihr Leben nach der Trennung neu.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Doku-Soap

Schrill und pink: Wenn das auf jemanden zutrifft, dann auf die sympathische TV-Barbie Daniela Katzenberger. Seit sie 2009 im Rahmen der VOX-Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" vergeblich versuchte, Los Angeles zu erobern und sich bei Hugh Hefner für den "Playboy" zu bewerben, ist die heute 36-Jährige aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken. Früher "Playboy"-Traum, heute Mama mit Herz – seit 2019 gewährt sie ihren Fans exklusive Einblicke in den ebenso turbulenten wie herzlichen Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis (55) und Tochter Sophia. Nun ist die Katze zurück mit zehn neuen Folgen (Staffel sieben) bei RTLWZEI – und zwar gleich mit drei Doppelfolgen "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" zur Primetime. Danach gibt es vier Einzelfolgen immer mittwochs, ab 12. Juli.

Mit der siebten Staffel verabschiedet sich die Blondine von RTLZWEI. "Danach geht's für mich zurück ins VOX-Körbchen", so die 36-Jährige in einem Statement – und damit auch zurück zu ihren TV-Wurzeln. Doch zunächst kündigt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI, noch ein letztes Mal zahlreiche "emotionale und humorvolle" Momente an und blickt auf acht "wunderbare Jahre" zurück.

Wohnungsrenovierung bei der Kult-Blondine Daniela wünscht sich schon lange einen Zweitwohnsitz in Deutschland, konnte aber bisher nichts Passendes finden. Wenn die Blondine schon nicht umziehen kann, soll wenigstens ihr Domizil auf Mallorca einen neuen Anstrich bekommen. Schließlich lebt die dreiköpfige Familie bereits seit 2016 auf der Baleareninsel. Das Motto: "Alles muss neu!"

Doch so eine Wohnungsrenovierung ist nichts für schwache Nerven, und schon die Anlieferung der Küche wirbelt mächtig Staub auf. Wenn es nicht nach Danis Nase geht, kann die Katze schon mal die Krallen ausfahren ... Ob kuscheliges Pink auch dem Herrn des Hauses gefällt? "Ich liebe es natürlich auch, aber das Chaos meiner Frau nervt mich manchmal einfach", gestand Lucas einmal augenzwinkernd im Rahmen der Doku-Soap seiner Frau. Im Hause Katzenberger/Cordalis geht es also wie immer drunter und drüber – und das sicherlich sehr zur Freude der Fans vor dem Bildschirm.

Es wartet ein neuer, haariger Mitbewohner Bei all dem Trubel darf Daniela Katzenberger eines nicht vergessen: Mama Iris! Nach der Trennung von ihrem Mann Peter zieht Iris Klein in eine neue Wohnung – und die Tochter muss kräftig mit anpacken. Doch nicht nur helfende Hände sind gefragt, auch emotionale Unterstützung ist wichtig. Daniela und Lucas äußern sich zum ersten Mal über die vergangenen Monate und wie es ihnen und der ganzen Familie mit dem ganzen Medienrummel ergangen ist. So viel sei verraten: Es war nicht leicht.

Außerdem erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine tierische Überraschung, die nicht nur Tochter Sophia zum Quieken bringt. Die Familie macht sich auf die Suche nach einem neuen, haarigen Mitbewohner und klappert dafür sämtliche Tierheime und Gnadenhöfe ab.

Unterdessen begibt sich die Kult-Blondine auf bislang unbekanntes Terrain: Es scheint, als wolle sie ihrem musikalischen Mann und Vorbild Konkurrenz machen – auch wenn sie sich neben ihrem Göttergatten nach eigener Aussage wie die "Walz aus der Pfalz" fühle. Ach, Daniela: einfach herrlich ehrlich. Immerhin hat die Katze bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten gemeinsamen Song "Wir haben uns sowas von verdient" (2022) mit Vollprofi Lucas Blut geleckt und will ein eigenes Album inklusive Musikvideo produzieren. Ob der Plan, damit ihre Fans zu begeistern, aufgeht? Kontrolletti Daniela gibt jedenfalls alles – wie man in der siebten Staffel sehen kann. Nicht zu vergessen die große Party, die die Katze zu ihrem 36. Geburtstag schmeißt – natürlich in Pink.

