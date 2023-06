"Hart aber fair"-Debatte um Rammstein: "Hier wird jemand extremst vorverurteilt"

Auch wenn den ehemaligen Musikmanager Thomas Stein "heute gar nichts mehr überrascht", zeigt er sich bei der letzten "Hart aber fair"-Ausgabe vor der Sommerpause doch verwundert über die Vorwürfe von Machtmissbrauch gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Eine Straftat gehöre rigoros bestraft, aber "in dieser Mutmaßungstherapie (...) etwas einfach so in den Raum zu stellen, das ist eine Riesengefahr", meint der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Juror. Stein: "Hier wird jemand wirklich extremst vorverurteilt."

"Ich lebe in Berlin Neukölln, mir geht es so auf dem Oktoberfest", kontert Stefanie Lohaus. Bevor aber – zum wiederholten Mal an diesem Abend – zwischen der Jungpolitikerin und der Journalistin zwei Welten wortgewaltig aufeinandertreffen, lenkt Letztere ein: "Wichtig ist, von Einzelpersonen wegzukommen und hin zu einer gesamtgesellschaftlichen Debatte. Wie können wir damit umgehen, dass es so etwas gibt?"