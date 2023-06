Nico Rosberg wird durch Krankenhausaufenthalt der Tochter zu Idee inspiriert

Nico Rosbergs Weg führte zuletzt in ein Krankenhaus in Mailand. Grund für den Besuch war seine Tochter, die ihm einen Streich spielte. Der Aufenthalt in der Klinik inspirierte den Ex-Rennfahrer anschließend zu einer besonderen Initiative. In einem Interview erzählte der zweifache Vater nun die ganze Geschichte.

Seit seinem vorübergehenden Ausstieg aus der Investment-Show "Die Höhle der Löwen" (VOX) widmet sich Nico Rosberg vermehrt seinen eigenen Start-ups und Initiativen. Eine davon schickt Kinder-Entertainer in ein Krankenhaus in Mailand. Die Idee dazu bekam er unter anderem durch einen Krankenhausaufenthalt mit seiner Tochter, wie er nun in einem Interview mit "Bild" verriet: "Sie hat uns gesagt, dass sie auf einem Auge nichts mehr sieht!", erinnerte sich der 37-Jährige: "Wir haben fünf Stunden lang alle Tests gemacht. Erst später habe ich herausgefunden, dass sie nur eine Brille haben wollte. Sie wollte einfach eine Lesebrille, weil die cool sei." Erfahrungen wie diese hätten ihm "ein kleines Gefühl" dafür gegeben, "wie schwierig das dann für die Familien ist, wo es wirklich ernst ist."

Er selbst habe schon sehr oft Intensivstationen von Kindern besucht: "Da habe ich immer wieder gesehen, wie schwierig es ist, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern zu entlasten. Die meisten Kinder hängen dann den ganzen Tag am iPad, oder spielen Playstation. Wir haben jetzt unsere sogenannte Supernanny, die in einer Intensivstation in Mailand einige Kinder und Familien unterstützt."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Meine Töchter haben leider nach wie vor relativ viel Plastikspielsachen" Das Interview fand anlässlich der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises "Green Awards" im Rahmen des Greentech Festivals statt. Die Veranstaltung auf dem ehemaligen Flughafengelände in Berlin-Tegel wurde von Rosberg mitbegründet. Das Thema bewegt auch Rosbergs Familie, wie er im Interview berichtete: "Wir sind noch weit weg von der Perfektion in Sachen Nachhaltigkeit. Aber wir geben uns Mühe." Doch die Bemühungen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten seien es auch, um die es letztlich gehe: "Natürlich fahren wir elektrische Autos. Wir haben zu Hause keine Plastikflaschen. Und bei mir im Bad steht Toilettenpapier aus Bambus! Weil sich das am schnellsten regeneriert."

Ein großes Problem sei nach wie vor das Spielzeug: "Meine Töchter haben leider nach wie vor relativ viel Plastikspielsachen. Inzwischen gibt es aber ja schon Barbies aus recyceltem Ocean-Bound-Plastik. Dieses Thema beschäftigt vor allem meine Frau. Da gibt es noch Potenzial, Spielzeug und Kindermöbel nachhaltiger zu machen." Seit 2014 ist Nico Rosberg mit seiner Jugendliebe Vivian Sibold verheiratet. Ihre Töchter Alaïa und Naila kamen 2015 und 2017 zur Welt.