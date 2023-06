"Schlafende Hunde": Infos zur starbesetzten, deutschen Netflix-Serie

Wer glaubt, das Krimigenre habe längst sämtliche Ideen und vor allem Rollenprofile ausgereizt, mag in der deutschen Netflix-Serie "Schlafende Hunde" (ab Donnerstag, 22. Juni) eine neue Idee wertschätzen. Max Riemelt ("Bonn – Alte Freunde, neue Feinde") spielt in sechs bereits zum Starttermin vorliegenden Episoden den Berliner Ex-Kommissar Mike Atlas, der nach einem Schicksalsschlag sein bürgerliches Leben aufgegeben hat. "Kommissar Obdachlos" könnte man den Mann taufen, denn als sein ranziger Wohnwagen, in den er sich vor Frau Lenni (Peri Baumeister) und Teenagertochter Tina (Tara Africah Corrigan) geflüchtet hat, abgefackelt wurde, lebt der Mann als Wohnungsloser auf der Straße.

Während die Gesichter und Rollen der Netflix-Miniserie nach und nach eingeführt werden – fast alle Figuren lernt man bereits in Folge eins kennen -, wird man vielleicht denken: Bin ich hier vielleicht bei ARD oder ZDF gelandet? Sowohl die bereits genannten Rollen wie auch weitere wie Mike Atlas' bester Freund bei der Polizei, gespielt von Carlo Ljubek, oder auch Helgi Schmid als Freund und Kollege der Staatsanwältin, kennt man aus unzähligen Krimiproduktionen öffentlich-rechtlicher Sender. Macht ja auch nichts, denn es sind exzellente Darstellerinnen und Darsteller, die Netflix hier für die Adaption (Drehbuch: Christoph Darnstädt, Autor der ersten Til Schweiger-"Tatorte") eines israelischen Formats verpflichtet haben. "The Exchange Principle" hieß die Original-Serie aus dem Nahen Osten, in der die Hauptfigur übrigens ebenfalls Atlas heißt, aber auf den Straßen Tel Avivs lebt.

Kein zweites "Euer Ehren"

Noch nicht mal die Inszenierung (Regie: Stephan Lacant, Francis Meletzky) setzt sich von dem ab, was man heutzutage im moderneren öffentlich-rechtlichen Krimikosmos zu sehen bekommt, so dass man urteilen muss: "Sleeping Dos", wie die Serie in der internationalen Vermarktung heißt, wirkt ein bisschen so, als sei sie ein Krimi für Menschen, die ARD und ZDF schauen würden, die Sender aber aufgrund ihrer Generationszugehörigkeit – im wahrsten Sinne des Wortes – nicht mehr auf dem Schirm haben. In keinem Moment erreicht der Sechsteiler die erzählerische Brillianz einer anderen deutschen Adaption eines Stoffes aus dem großen TV-Erzählland Israel: "Euer Ehren", in Amerika mit Bryan Cranston als "Your Honour" verfilmt, beruht auf dem israelischen Format "Kvodo". Und die brillante deutsche Aneignung mit Sebastian Koch als Richter auf moralischen Abwegen lief übrigens 2022 in der "echten" ARD.