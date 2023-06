"Trooping the Colour – Parade zu Ehren König Charles III.": Infos zur Live-Übertragung im ZDF

Es ist eine liebgewonnene Tradition für die Royal Family und ihre Fans im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt: Die Militärparade "Trooping the Colour" wurde erstmals unter Charles II. im 17. Jahrhundert durchgeführt. Seit der Thronbesteigung von König Georg IV. im Jahr 1820 findet das Spektakel jährlich anlässlich des Geburtstags des regierenden Monarchen oder der regierenden Monarchin statt. In diesem Jahr wird diese Ehre erstmals dem frisch gekrönten König Charles III. zuteil. Wie bei seiner am 21. April 1926 geborene und am 8. September 2022 verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II., fällt auch das Wiegenfest von Charles in eine wetterbedingt eher ungemütliche Zeit: Am 14. November erst feiert der Souverän seinen 75. Geburtstag. "Trooping the Colour" ist die offizielle Vorfeier, die vom ZDF live übertragen wird.