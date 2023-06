"Scorpions – Konzert vom Hellfest 2022": Infos zur Sendung

Den "Wind Of Change" spüren auch die Scorpions aus Hannover: Lange war die Band stolz darauf, schon recht früh in Moskau aufgetreten zu sein und viele Fans in Russland zu haben. Doch unter dem Eindruck des Ukrainekriegs war das hoffnungsfrohe Wendzeit-Pathos des Songs nicht mehr zu halten, wie die Musik-Doku "Scorpions – Konzert vom Hellfest 2022" zeigt. ARTE präsentiert die Aufzeichnung von dem Festival im westfranzösischen Clisson in deutscher Erstausstrahlung. Und erstmalig hörte man dort "Wind Of Change" mit einem angepassten neuen Text. Ein bewegender Moment – mit einer Band, die man noch lange nicht abschreiben darf und die es gerade wieder krachen lässt auf den großen Bühnen.

Noch immer reichlich Benzin im Tank

Was den Wandel in der Band angeht, bleibt die Formation rund um Sänger Klaus Meine allerdings erstaunlich robust und beständig. Ans Aufhören wollen die Weltstars aus Niedersachsen gar nicht denken. Warum auch? Neben Klaus Meine stehen auch Paweł Mąciwoda (Bass), Mikkey Dee (Schlagzeug), Rudolf Schenker und Matthias Jabs (Gitarren) voll im Saft. Und als Auftaktband auf dem Hellfest reißen sie noch immer die Massen mit, was sie schon mit dem ersten Song "Gas In Tthe Tank" programmatisch klarmachten. Die großen Hits wie "The Zoo", "Send Me Aan Angel", "Still Loving You" oder eben auch "Wind Of Change" dürfen dann natürlich nicht fehlen.