"The Dark Knight"-Star Colin McFarlane klärt über Prostatakrebs auf

In Großbritannien ist Colin McFarlane ein beliebtes Fernsehgesicht. Hierzulande kennt man den gebürtigen Londoner vor allem aus zwei Filmen: In "Batman Begins" (2005) und "The Dark Knight" (2008) spielte Colin McFarlane den korrupten Polizeichef Gillian B. Loeb. Seine Bekanntheit nutzt der 61-Jährige nun, um auf eine Krankheit aufmerksam zu machen, von der er selbst betroffen ist: Colin McFarlane leidet an Prostatakrebs.