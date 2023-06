"Fatal Attraction": Joshua Jackson verrät im Interview, warum die Dreharbeiten so schwierig waren!

Im Interview mit prisma sagte er über die Affäre seiner Serienfigur: “Ich habe mich häufiger am Set gefragt: Was geht in einem Mann vor, der sich selbst als guten Vater, guten Ehemann, guten Chef und als feines Mitglied der Gesellschaft betrachtet? Warum sucht genau dieser Mann, wenn sein Ego verletzt ist, nicht Trost bei seiner Frau, sondern bei einer fremden Frau, die seinem Ego schmeichelt?” Der 45-Jährige kritisierte weiter: “Als Dan erwischt wird, entscheidet er sich nicht dafür, seinen Fehler zuzugeben, sondern er lügt weiter und schützt sich selbst und sein Ego. Damit setzt er alles aufs Spiel, was ihm wichtig ist – und das nur für sein Ego. Was sagt das wirklich über einen Mann aus?” Für den ehemaligen “Dawson’s Creek”-Star, der 2019 die britische Schönheit Jodie Turner-Smith heiratete, ein unvorstellbarer Gedanke. Doch gerade deshalb entschied er sich dazu, in die Fußstapfen von “Fatal Attraction”-Ikone Michael Douglas zu schlüpfen. Gegenüber prisma erklärte Joshua Jackson stolz: “Ich finde die Geschichte einfach unheimlich spannend und überzeugend!”