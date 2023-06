"Der Hype ums Kind – Wenn sich alles um den Nachwuchs dreht": Infos zur Reportage bei VOX

Fortsetzung mit Chris Hemsworth

Alle Infos zum Actionstreifen „Tyler Rake: Extraction 2“ von Netflix

Vor über drei Jahren begeisterte „Tyler Rake: Extraction“ mit Chris Hemsworth als abgehärteten Söldner in der Hauptrolle zahlreiche Actionfans auf Netflix. Am Freitag, den 16. Juni 2023, startet auf der Streaming-Plattform die Fortsetzung „Tyler Rake: Extraction 2“. In seiner Kernkompetenz Action legt das Sequel wohl noch eine Schippe drauf.

MEHR