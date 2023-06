"ARD Wissen: Istanbul am Abgrund – keine Rettung vor dem Megabeben?":

Unternehmerin im "Sommerhaus der Stars"

Claudia Obert in der CDU: So reagiert die Partei auf die politische Karriere der Trash-Ikone

Claudia Obert überrascht immer wieder mit neuen Projekten. Demnächst ist die Unternehmerin bei ihrem "Sommerhaus der Stars"-Abenteuer, mit ihrem Freund Max Suhr, im TV zu sehen. Doch die 61-Jährige will noch mehr als Partys, Prunk und pöbelnde Promis. Bereits 2021 kündigte Claudia Obert an, in die Politik gehen zu wollen. Die CDU ist dabei die Partei ihrer Wahl. Was ist aus ihrem Vorhaben geworden und was sagt die CDU selbst zu ihrer ungewöhnlichen Wahlhelferin?

