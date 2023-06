"Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber": TV-Kritik zur zehnten Folge mit Henny Reents

Sechs Jahre lang stand Henny Reents als Kommissarin Lona Vogt in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" vor der Kamera. Im Februar starb sie schließlich in der elften Folge "In eigener Sache" den Serientod. Bevor das Erste die schicksalhafte Episode am Samstag, 24. Juni, um 20.15 Uhr, erneut zeigt, wird auch die Vorgeschichte noch einmal erzählt: In "Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber" (Erstausstrahlung Januar 2020, nun erneut im Ersten) ist die bei einem Bombenanschlag lebensgefährlich verletzte Kommissarin aus dem Koma erwacht. Doch der nunmehr wieder offiziell als Hauptkommissar mit halber Stelle dienstverpflichtete Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) zweifelt an Lonas voller Einsatzfähigkeit. Ist sie wirklich ganz genesen?