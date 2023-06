"Extra Spezial: Inklusion an Schulen": Infos zur Reportage in der "Woche der Vielfalt"

Die Inklusion an deutschen Schulen ist ein vielfach diskutiertes Thema: Im Juni 2020 meldete eine Studie der Bertelsmann Stiftung, dass der deutschlandweite Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf, die in den Jahrgängen eins bis zehn an allgemeinen Schulen unterrichtet werden, in den vergangenen zehn Jahren von 19 auf 43 Prozent stieg. Das klingt schön, passt aber nur schwer zu der Beobachtung des Deutschen Menschenrechtsinstituts (DIMR), wonach der Anteil der in Förderschulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler sei vom Schuljahr 2008/2009 bis zum Schuljahr 2020/2021 lediglich von 4,9 Prozent auf 4,4 Prozent gesunken sei. Das "Extra Spezial: Inklusion an Schulen" (RTL) rollt das Thema nun aus verschiedenen Perspektiven auf.