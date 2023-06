Helene Fischer äußert sich nach Unfall und Konzertabbruch

Es war ein Schock für die Zuschauer und für Helene Fischer : am Sonntagabend verletzte sich die Schlager-Queen während eines Konzert in Hannover am Kopf. Stark blutend, musste sie das Konzert abbrechen. Nun hat sich Helene Fischer nach dem Unfall zu Wort gemeldet.

Sie ist bekannt für ihre körperlich anspruchsvollen sowie riskanten Bühnenshows: Bereits im März hatte Helene Fischer einen Unfall am Trapez und musste den Start ihrer anstehende Tournee verschieben. Am vergangenen Sonntagabend dann der nächste Schock: Bei ihrem Auftritt in Hannover verletzte sich die Schlagersängerin auf der Bühne – die sie wegen einer Blutung sofort verlassen musste. Das Konzert wurde abgebrochen, auch wenn die 38-Jährige "direkt wieder rauswollte", wie sie nun selbst in einem Statement betont. "Allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen".