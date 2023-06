"Chevalier – The Untold Story": Disney+ blickt auf einen der besten Komponisten

Wer ist Jopseh Bologne? Sie wissen es nicht? Dabei war er einer der besten Komponisten des 18. Jahrhunderts. Disney+ zeigt im dramatischen Biopic "Chevalier – The Untold Story" warum er zu Unrecht in Vergessen geriet.

Zurückhaltung hat Joseph Bologne (Kelvin Harrison Jr.) nicht nötig. Noch bevor Regisseur Stephen Williams ein einziges Wort über die Lebensgeschichte des französischen Komponisten erzählt, lässt er ihn bei Disney+ im Biopic "Chevalier – The Untold Story" (Start: 16. Juni) zu einem Duell antreten. Der Gegner heißt Wolfgang Amadeus Mozart, die beiden spielen sich in einem Pariser Opernhaus auf der Violine die Improvisationen nur so um die Ohren. Bologne gewinnt, und am Ende dieser fantastischen, extrem dynamischen Eingangssequenz ist man versucht zu glauben, dem unbekannten Bologne könnte alles gelingen.