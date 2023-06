"Das perfekte Dinner": Tote Tiere als Deko überrascht Gäste

Die neue "Das perfekte Dinner"-Woche startete in Brandenburg. Dort ging es zu Tine, einer Jägerin, wie man unschwer an der Dekoration erkennen konnte.

An Lampenschirmen und Kerzenhaltern aus Hirschgeweihen scheiden sich sicherlich die Geschmacksgeister, ebenso an Wildgerichten wie Rehrücken und Entenbrust. "Wildenten fliegen viel mehr als zum Beispiel gemästete Barbarie-Enten. Daher sind ihre Brüste etwas kleiner", erklärt Christine aus dem brandenburgischen Falkensee. Die Auftakt-Gastgeberin der Profi-Woche bei "Das perfekte Dinner" muss es wissen, zielte sie als begeisterte Hobby-Jägerin doch schon so manches Mal auf vermutlich schockiert flatternde Wasservögel.