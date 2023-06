"Sopranos"-Star James Gandolfini: Sohn Michael richtet rührende Worte an seinen Vater

James Gandolfinis Todestag hat sich bereits zum zehnten Mal gejährt: Der Schauspieler verstarb am 19. Juni 2013 in Rom infolge eines Herzinfarkts. Er wurde nur 51 Jahre alt. Sein Markenzeichen in Hollywood: Er mimte überzeugend den Gangster, so etwa in "True Romance" oder "Schnappt Shorty", mit seiner modernen Interpretation dieser Rolle in "Die Sopranos" wurde er schließlich berühmt. Zum zehnten Todestag würdigten seine Serien-Kollegen sein Erbe. "Die Sopranos" schrieb Fernsehgeschichte: Viele Kritiker sehen die Mafia-Show als den Auftakt des bis heute anhaltenden Booms von Qualitätsserien.