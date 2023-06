"Katie Fforde"-Reihe wird vom ZDF aus dem Programm genommen

Konzertabbruch in Hannover

Helene Fischer meldet sich nach Unfall auf der Bühne: "Es wurde kein Bruch festgestellt"

Es war ein Schock für die Zuschauer und für Helene Fischer: am Sonntagabend verletzte sich die Schlager-Queen während eines Konzert in Hannover am Kopf. Stark blutend, musste sie das Konzert abbrechen. Nun hat sich Helene Fischer nach dem Unfall zu Wort gemeldet.

