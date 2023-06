Monica Lierhaus feiert TV-Comeback bei RTL

Nach Komplikationen während einer Aneurysma-OP vor 14 Jahren schien die Karriere von Monica Lierhaus beendet. Die Moderatorin zählte zu den prominentesten Gesichtern der deutschen Sportberichterstattung. Nun feierte die 53-Jährige ihr Comeback im Free TV.

Nach jahrelanger harter Arbeit ist sie zurück: Am vergangenen Montagabend feierte Monica Lierhaus feiert nach 14 Jahren ihr TV-Comeback als Live-Moderatorin. An der Seite ihrer Kollegin Charlotte Maihoff führte sie für "RTL Aktuell" durch die Sportnachrichten. Das war nicht nur für Lierhaus ein überaus emotionaler Moment – auch ihre Fangemeinde fieberte auf Social Media mit. Immerhin war die Journalistin jahrelang eines der prominentesten Gesichter der Sportberichterstattung in Deutschland.

Im Januar 2009 kam es, als Lierhaus bei einer OP ein Aneurysma entfernt werden sollte, zu Komplikationen. In der Folge musste die Moderatorin sowohl das Laufen als auch das Sprechen neu lernen. Ihre Karriere schien beendet ... doch Lierhaus gab nicht auf und kämpfte sich zurück. 2014 berichtete sie für den Bezahlsender Sky mit Hintergrund-Interviews von der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, doch nun ist ihr Comeback im Free-TV komplett.

Monica Lierhaus hat ihren Traum nie aufgegeben "Ich bin Journalistin durch und durch. Und mir war schon ein paar Tage, nachdem ich in die Reha eingeliefert wurde, klar: Ich kehre als Journalistin zurück. Ich wusste nicht, bei welchem Sender, aber ich wusste, ich kehre zurück", blickte sie im Gespräch mit ihrem neuen Arbeitgeber RTL zurück. Sie freue sich so sehr über ihr TV-Comeback, wie sie zu Beginn der Live-Sendung betonte: "Es ist so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen. Sensationell!"

Mit ihr freuten sich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in den sozialen Medien: Twitter quillte regelrecht über vor rührenden Worten. "Monica Lierhaus hat mich gerade bei RTL so bewegt", schreibt ein User. "Was für eine beeindruckende Frau." Viel Lob ist in den Kommentaren zu lesen: "Großartig, wie viel Kraft und Wille in einem Mensch stecken kann. Was für eine starke Frau. Was für ein Vorbild. Ich hoffe, sie moderiert dauerhaft". Ein anderer freut sich: "Endlich ist sie wieder da! Das ist gerade echt ergreifend." So manch ein Twitter-Nutzer zeigt sich "tief beeindruckt", oder zollt Lierhaus seinen "allergrößten Respekt" und wünscht "weiterhin nur das Beste". Auf so einer tollen TV-Premiere lasse sich aufbauen.

Weitere Sendungen mit Monica Lierhaus Lierhaus knüpft sogleich an ihre Premiere vom Montag an: Heute, Dienstag, 20. Juni, ist die Moderatorin erneut für RTL bei der Live-Übertragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien in Gelsenkirchen im Einsatz. Sie berichtet an der Seite von Moderator Florian König. Außerdem steht sie für den Sender im Rahmen der Special Olympics der Menschen mit geistiger Behinderung (17. bis 25. Juni) vor der Kamera. Bis Freitag, 23. Juni, ist sie für die Sendung "Punkt zwölf" im Einsatz: Im Zentrum der Berichterstattung steht dabei das Thema Inklusion.