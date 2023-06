Jennifer Lawrence rutscht beim Treffen mit Heidi Klum etwas "schrecklich peinliches" heraus

Jennifer Lawrence kam zum Finale von "Germany's Next Topmodel" vorbei, um als Gastjurorin Heidi Klum unter die Arme zu greifen. In einem Interview verriet die Schauspielerin nun, warum sich ihr zeitweise der Magen umdrehen wollte.

In der vergangenen Woche hieß es zum 18. Mal "Und Germany's Next Topmodel ist...". Model-Mama Heidi Klum kürte am 15. Juni in Köln Vivien zur Siegerin der diesjährigen Staffel. Mit der 23-Jährigen gewann erstmals in der Geschichte der Castingshow ein Curvy-Model. ProSieben und Klum inszenierten eine spektakuläre Finalshow, bei der Superstars wie Kim Petras, ESC-Siegerin Loreen und die Scorpions die Kandidatinnen bei den entscheidenden Walks auf der Bühne begleiteten.