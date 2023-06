"Das perfekte Dinner"-Gastgeber mit überdurchschnittlichem Selbstbewusstsein: "Lieber ein kleines Ego als woanders klein"

In einer der schicksten Gegenden Münchens geht es am zweiten Tag der Profi-Woche bei "Das perfekte Dinner". Gastgeber Thomas, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt und dem Geld offensichtlich sehr wichtig ist, würde sich selbst schon mal durchaus "12 von 10 Punkten" geben.

Fast klinisch minimalistisch, faszinierend aufgeräumt und dann noch die Designer-Badewanne im Hotelzimmer-ähnlichen Schlafzimmer: Um sich in München in der Nähe des Viktualienmarktes eine derart schicke Wohnung leisten zu können, braucht es ordentlich Budget. "Was kostet das hier?", überlegt Stefan (60): "2.500 Euro?" – "Kalt", ergänzt Daniela (60). "Guck dir allein die Glotze an – 5.000?", lässt Stefan nicht locker: "Dazu müsstest du als Profikoch fünf erfolgreiche Restaurants haben, und davon eins in Singapur." Genau um diese Frage geht es diese Woche nämlich bei "Das perfekte Dinner": "Wer ist der versteckte Profi-Koch?"