Ex-GZSZ-Star Sila Şahin feiert Soap-Comeback bei "Alles was zählt"

Vor knapp zehn Jahren kehrte Sila Şahin der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Rücken. Nun feiert die 37-Jährige ihre große Rückkehr, allerdings in der RTL-Soap "Alles was zählt".

Nun sorgt die Schauspielerin jedoch für eine faustdicke Überraschung. Wie "rtl.de" berichtet, ist Sila Şahin bald wieder in der Welt der Daily-Soaps präsent – und zwar bei "Alles was zählt". Mit Folge 4.266 steigt Şahin in der Daily in der Rolle der Miray ein. Die Ausstrahlung der Debütfolge ist für Donnerstag, 24. August, 19.05 Uhr, geplant.