"ran Fußball: U21 EM Deutschland – Israel": Infos zur TV-Übertragung

Schafft die Deutsche U21-Nationalmannschaft den Viererpack? Gleich dreimal in Folge schaffte es der Nachwuchs der DFB-Elf ins Finale der Europameisterschaft: 2017 holte man sich den Titel gegen Spanien, ein Jahr später musste man sich im Endspiel gegen denselben Gegner mit dem zweiten Platz begnügen. Gegen Portugal wurde Deutschland 2021 erneut Europameister, nun beginnt die Mission Titelverteidigung: Das Team von Trainer Antonio Di Salvo startet mit der Partie gegen Israel in die EM 2023, die zweigeteilt in Rumänien und Georgien stattfindet. SAT.1 zeigt alle Spiele der DFB-Auswahl live im Free-TV.

In der Gruppe C geht es für Deutschland im Anschluss an das Israel-Spiel am Sonntag (25. Juni) weiter: Dann trifft die U21 auf Tschechien. Als letzte Begegnung steht der Klassiker gegen England an: Am Mittwoch, 28. Juni, trifft die DFB-Auswahl auf die Three Lions. SAT.1 startet jeweils um 17.30 Uhr mit der Übertragung, der Ball rollt jeweils ab 18 Uhr. Die Anstoßzeiten ändern sich demnach ebenso wenig wie das "ran"-Personal.