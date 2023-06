"Country Queen": TV-Kritik zur High-End-Dramaserie aus Kenia

Akisa (Melissa Kiplagat), Heldin der kenianischen Serie "Country Queen", ist eine erfolgreiche junge Geschäftsfrau in Nairobi. Die Agentur der Endzwanzigerin organisiert große Events wie zum Beispiel gerade für den Bergbaukonzern Eco Rock. Mit dem Mann von deren CEO Vivienne Sibala (Nini Wacera) hat Akisa pikanterweise gerade eine Affäre. Dann jedoch muss sie nach zehn Jahren Abwesenheit in ihr kleines Heimatdorf zurückkehren, in dem die Uhren definitiv anders gehen. Akisas Vater Mwalimu (Raymond Ofula) ist schwer erkrankt, das Verhältnis zur Tochter ist nicht unbelastet. Als die Städterin in ihr altes Umfeld zurückkehrt, trifft sie dort nicht nur auf eine skeptische Familie, sondern auch auf ihre Jugendliebe Kyalo (Melvin Alusa), den sie ebenfalls zehn Jahre nicht gesehen hat. Wie es scheint, interessiert sich Kyalo immer noch für Akisa. Aber gibt es überhaupt noch Anknüpfungspunkte an deren altes Leben von einst Auch Eco Rock lässt Akisa nach ihrer Rückkehr aufs Land nicht los. Der Konzern betreibt in der Nähe der Gemeinde eine Goldmine. Ihretwegen zerfällt die Dorfgemeinschaft immer mehr in zwei Lager.