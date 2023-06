"Weil wir Champions sind": TV-Kritik zur Tragikomödie mit Wotan Wilke Möhring

Wotan Wilke MöhringWotan Wilke Möhring will in der Tragikomödie "Weil wir Champions sind" als Trainer kognitiv beeinträchtigte Spieler sein Team für die Basketball-Regionalliga fit machen. Doch die eigentliche Frage, die der Film wieder und wieder stellt, lautet: Was ist eigentlich normal?

Weil wir Champions sind Komödie • 22.06.2023 • 20:15 Uhr

Er galt als der Star am Basketball-Himmel: Als erfolgsverwöhntem Bundesliga-Trainer lag Andreas Ellgut (Wotan Wilke Möhring) die Sportwelt zu Füßen. Doch nach einer nächtlichen Trunkenheitsfahrt wird er zu Sozialstunden verdonnert: Anstelle der Profis soll er fortan eine Mannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Menschen trainieren, mehr noch: Er soll sie sogar für die Regionalliga fit machen. "Weil wir Champions sind" ist eine Adaption der preisgekrönten spanischen Tragikomödie "Campeones" (2018). Regie führte der Comedy-erprobte Filmemacher Christoph Schnee ("Alles Atze"). Das Drehbuch stammt von Andreas Fuhrmann und Oliver Philipp. RTL zeigt die Tragikomödie aus dem Jahr 2021 im Rahmen der "Woche der Vielfalt" nun erneut.

Der ehrgeizige Andreas ist natürlich alles andere als begeistert von seinem neuen Job: "Es ist einfach unmöglich, aus diesen Gestalten ein Team zu machen", klagt er beim ersten Treffen mit seiner neuen Chefin (Ursula Werner): "Ich trainiere normale Spieler. Das sind aber keine Spieler und normal – normal sind die auch nicht." Doch was ist schon normal, will die patente Frau wissen: "Sind wir beide normal?"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wotan Wilke Möhring beeindruckt vom Dreh Mit Antonia Riet, Matthias Sander, Jonas Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp, Nico Michels, Luca Davidhaimann, Tanino Camilleri und Christian Forst standen gleich neun kognitiv beeinträchtigte Laiendarstellerinnen und -darsteller vor der Kamera. Für das Team von Produzentin Nina Viktoria Philipp bedeutet dies ein besonders hohes Maß an Geduld und Engagement. Vier Monate dauerte es allein, geeignete Darstellerinnen und Darsteller ausfindig zu machen: "Wir mussten alle infrage kommenden Einrichtungen, Behindertenwerkstätten, Sportvereine und freie inklusive Theatergruppen anschreiben und besuchen", erinnert sie sich.

Die eigentlichen Dreharbeiten nahmen schließlich sechs Wochen (7. Juni 2021 bis 23. Juli 2021) in Anspruch. Es war eine besondere Zeit, von der Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring im Interview schwärmt: "Es war eine sehr tolle Erfahrung, weil es eine sehr behutsame Herangehensweise war und der harmonischste Dreh, den ich jemals gemacht habe: Das sind Menschen, die wir sogenannten Normalos in eine abwertende Schublade stecken, weil sie uns so besonders anders erscheinen und wir sie ausschließlich auf ihre von uns so bewerteten kognitiven Einschränkungen reduzieren. Dass diese Menschen das selber gar nicht so empfinden, sondern einfach so sind, wie sie sind, und alle anderen ebenso wenig, ist sehr beeindruckend."

Große Entwicklung bei Andreas Im Film wachsen die Basketballspieler nicht nur zu einem starken Team zusammen, unterstützt vom einzigen Mädchen namens Krafzik (Antonia Riet) haben sie sogar plötzlich eine reale Chance auf das Finale. Viel wichtiger ist jedoch die Entwicklung, die Andreas im Laufe seiner Sozialstunden durchläuft: Je mehr Zeit er mit seinen Schützlingen verbringt, umso besser lernt er, sie und ihre Eigenheiten zu schätzen. Die frohgelaunten und herzerwärmend direkten Spieler schaffen es sogar, aus dem von Vorurteilen zerfressenen Menschen einen besseren Vater für seinen Sohn Daniel (Ben Münchow) und einen besseren Freund für seine Ex-Partnerin Pia (Katharina Schüttler) zu machen.

Kürzlich war eine weitere Adaption des Stoffes im Kino zu sehen: In "Champions" (Regie: Bobby Farrelly) liegt es an Coach Marcus (Woody Harrelson, "Triangle of Sadness") das Special-Olympics-Team zu trainieren. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung zeigt RTL, unterbrochen von "RTL Direkt" (22.15 Uhr) um 22.35 Uhr ein "stern TV Spezial" zum Thema "Zusammen stark". Moderator Steffen Hallaschka präsentiert in der Live-Sendung beeindruckende Persönlichkeiten mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, die ihre Träume leben und erfolgreich sind.

Weil wir Champions sind – Do. 22.06. – RTL: 20.15 Uhr