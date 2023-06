"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands": Infos zu den neuen Folgen mit Frank Buschmann und Jan Köppen

In dieser Show sind einfach alle Kandidaten süß: Jan Köppen und Frank Buschmann präsentieren abermals Vierbeiner, die den herausfordernden Parkour der RTL-Show meistern. Welche Fellnase holt sich den Titel "Bester Hund Deutschlands"?

Mit "Sitz!" und "Platz!" kommt man in diesem Parcours nicht weit. In der mittlerweile dritten Staffel der RTL-Freitagabendshow "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" konkurrieren mehr oder weniger folgsame, athletische und aufmerksame Vierbeiner um den Meistertitel. Erneut stehen außergewöhnliche Tiere aus dem ganzen Land sowie ihre Herrchen und Frauchen im Rampenlicht. Auf einem ganz besonderen Hindernisparcours treten beide als Gespann gemeinsam an und müssen sich als eingespieltes Team beweisen. Die neue "Teststrecke" bietet diesmal bislang noch nicht gesehene Hindernisse für die Fell-Sportler.