"Friends": Infos zum Serien-Marathon bei ProSieben

Am Samstag heißt es bei ProSieben endlich wieder "the one ... with Phoebe's husband", "... with the boobies" oder "... where Ross and Rachel.. .you know". Der Sender zeigt künftig immer am Vorabend noch einmal die komplette erste Staffel von "Friends", the one and only unter den US-amerikanischen Sitcoms. Die Serie, die auch in Deutschland unzählige Fans hat (Regie: James Burrows, Drehbuch: Marta Kauffman, David Crane), ist ein Klassiker in den 90er-Jahren. Nachdem die deutsche Erstausstrahlung der zehnten und letzten Staffel von Juni bis Oktober 2005 lief, ist nun erneut zu sehen, wie sich die sympathischen Charakterköpfe Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) und Ross (David Schwimmer) den Herausforderungen des Erwachsenseins stellen – und das mit einer guten Portion Humor.