„Social Currency“: Alle Infos zur neuen Netflix-Reality-TV-Serie

In der neuen Reality-TV-Serie „Social Currency“ auf Netflix, tauschen acht Influencer die digitale gegen die reale Welt, um sich dort vielfältigen Herausforderungen zu stellen. Wer sich am Ende am geschicktesten durchgeschlagen hat, wird zum/-r ultimativen realen Influencer/-in gekürt. Hier gibt es die Infos zum außergewöhnlichen TV-Experiment aus Indien.

In der neuen Reality-TV-Serie „Social Currency“, die Einblicke in die indische Reality-Show-Szene gewährt und am 22. Juni 2023 auf Netflix ihre Premiere feiert, treten acht bekannte Online-Persönlichkeiten den Beweis dafür an, dass sie mehr als virtuelle Trendsetter oder Werbeträger sind. Das, was sie in ihren Kanälen zur Schau stellen, zeigt doch nur einen kleinen Ausschnitt aus ihren Persönlichkeiten. Wem wird es gelingen, Fans und „Likes“ unter realen Lebensbedingungen durch Fähigkeiten, Wesenszüge und Charaktereigenschaften zu gewinnen? Diese Frage wird im Finale dieser spannenden Show beantwortet werden.

Darum geht es in "Social Currency" In den Sozialen Medien wachsen die sogenannten Influencer mit Hilfe ihrer treuen „Follower“ zu wahren Superstars heran. Je größer die Reichweite, desto höher taxiert die Werbebranche ihren Wert. Doch was würde eigentlich passieren, wenn diese Influencer plötzlich ihren Account und mit ihm alle ihre Fans verlören? Die Netflix-Serie „Social Currency“ geht dieser Frage nach, indem sie acht populäre Kandidaten in einem 21-tägigen Kampf um Likes, Shares und alltagsrelevante Fähigkeiten gegeneinander antreten lässt. Alle gehen mit einem eigens für die Show neu erstellten Instagram-Account, dessen Name die Bezeichnung „Social Currency“ vorausgeht, an den Start. Die Influencer erstellen auf ihren neuen Kanälen zwar auch weiterhin digitale Inhalte, allerdings beginnt jeder Einzelne von ihnen bei 0 Followern. Ihre Aufgabe wird es sein, die Zuschauer durch ihre Ausstrahlung und ihr Charisma sowohl auf dem Bildschirm, als auch in der Wirklichkeit zu begeistern und sich durch „Likes“ ein neues Imperium zu erarbeiten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Was erwartet die Zuschauer? Nicht weniger als eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch Unterhaltung, Spannung und Spaß. Die Serie, in der die acht Stars für 21 Tage in einem luxuriösen Anwesen zusammenleben, verheißt große Herausforderungen, unerwartete Verbündete und natürlich ein großes Finale mit der Krönung des „Asses“ im Spiel der Influencer.

Vom ersten Moment an werden die Kandidaten mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die alle ein Ziel verfolgen: die Idole an ihre Grenzen heranzuführen, Fähigkeiten auszubauen und ihre mentale Stärke zu offenbaren. Hier helfen keine Tricks, Fakes und Smartphones - keine einfachen Fotoshootings, Duck Faces, Filter und kein Photoshop. Es ist der Kampf ums Überleben im Unionsterritorium Goa. Neben dem Bestehen der Aufgaben müssen die Influencer noch dringend benötigtes Geld für den Lebensunterhalt verdienen. Wer kann sich am besten anpassen? Wer besitzt Originalität? Wer hat die Fähigkeit, das Publikum auf einer völlig neuen Ebene für sich zu begeistern? Wer Runde um Runde im stets anspruchsvoller werdenden Wettbewerb in der Gunst der Zuschauer steigt, qualifiziert sich für die ultimative Challenge im großen Showfinale.

Man darf also damit rechnen, dass sich die Influencer in jeder Episode kreativer, cleverer und stärker darum bemühen werden, ihre Mitstreiter und das Social-Media-Publikum an sich zu binden und dabei dennoch ihrem ureigenen, individuellen Stil treu bleiben. Nur wer wagt, der gewinnt – und zwar in diesem Fall den begehrten Titel „Ultimativer Influencer“ mit einem unauslöschlichen Ruf in der Welt der Sozialen Medien und einem satten Preisgeld von 50 Lakh.

Die Teilnehmenden Parth Samthaan

Der 32-jährige Parth Samthaan hat eine große Fangemeinde – besonders unter Frauen. Auf Instagram folgen ihm 4 Millionen Menschen. Er ist ein beliebtes Gesicht im Fernsehen und man kennt ihn von seinen Auftritten in Shows wie „Kaisi Yeh Yaariaan“ sowie „Best Friends Forever?“.

Ruhi Singh

"Miss Universal Peace and Humanity" 2014 und Bollywood-Schauspielerin Ruhi Singh ist selbst eine Marke und gilt als eine der mächtigsten Influencerinnen. Sie zeigt sich kämpferisch und liebevoll zugleich. Ruhi hat bereits an mehreren Wettbewerben teilgenommen und hat unter anderem in „Calendar Girls“ und „Ishq Forever“ mitgewirkt.

Mridul Madhok

Der aus Delhi stammende Influencer Mridul Madhok lädt Inhalte zu den Themen Fitness, Gesundheit und Hautpflege hoch. Zu seinen früheren Shows gehörten „MTV Dating in the Dark“ und „Myntra Fashion Superstar“. Zudem hat er in mehreren Werbespots mitgewirkt.

Vagmita Singh

Über 412.000 Follower freut sich die in Jaipur geborene und aufgewachsene Vagmita Singh. Besonders beliebt ist sie wegen ihrer witzigen, lebensnahen Videos sowie der Werbung für Marwadi. Aakash Mehta Aakash Mehta, der durch seine Stand-up-Comedy-Sketche bekannt ist, beschreibt sich selbst als „schrecklichen Komiker, Podcaster, Wissenschaftsfreak und musizierendes Wesen“.

Bhavin Bhanushali

Der Schauspieler, Sänger, Texter, Komponist und Unternehmer Bhavin Bhanushali hat ein Faible für Hüte. Zu seinen Schauspielprojekten gehören „Ishq Pashmina“, „Ratri Ke Yatri“ und „A.I.SHA: My Virtual Girlfriend“.

Sakshi Chopra Sakshi

Chopra ist die Urenkelin des Ramayan-Regisseurs Ramanand Sagar und ein beliebtes Ziel der Paparazzi. Auf ihrem Instagram-Profil (@sakshichopraa) weist sie sich als Sängerin und Songschreiberin aus. Ihre zwei Stützpunkte sind Los Angeles und Mumbai.

Rowhi Rai

Rowhi Rai hat sich der Mode verschrieben. Diese ist auch Thema in ihren YouTube-Videos und Instagram-Posts.