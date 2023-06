"Indiana Jones"-Star Harrison Ford überrascht das Publikum in Berlin

In diesem Sommer kehrt Harrison Ford ein letztes Mal als Indiana Jones zurück auf die Leinwand. Eine Woche vor dem deutschen Kinostart von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" am 29. Juni präsentierte der Schauspieler seinen neuen Film nun in Berlin. Auf der Bühne des Zoo Palasts dankte Ford dabei seinen Fans für "ihre Leidenschaft für diese Filme" und überraschte das Publikum mit einem berühmten Zitat: "Ich bin ein Berliner." Für die Worte, die einst schon John F. Kennedy in der heutigen Hauptstadt wählte, erntete Ford tosenden Applaus.