"Jetzt knallt's": RTL holt Show mit Laura Wontorra überraschend ins Programm

Es ist die wohl überraschendste Programmänderung in den üblicherweise eher unspektakulären Sommermonaten im deutschen Fernsehen: Die verschollen geglaubte Spielshow "Jetzt knallt's" ist ein Jahr nach ihrer Produktion doch noch bei RTL zu sehen. Am Montag, 3. Juli, und Montag, 10. Juli, jeweils um 20.15 Uhr zeigt RTL die ersten zwei der insgesamt fünf Episoden. Die ursprünglich geplante Wiederholung der 2021 erstausgestrahlten Show "The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz" entfällt. Lediglich die erste der drei Episoden von "The Wheel" ist am Montag, 26. Juni, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.