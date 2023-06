"Das große Deutschland-Quiz": Infos zur Quizreise mit Sabine Heinrich

Gastgeberin Sabine Heinrich lädt auf ihrer Quizreise durch die Republik wieder zum Mitraten ein. Acht Prominente quizzen in zwei Vierer-Teams für den guten Zweck. Was wissen Sie über die hiesigen Städte, Naturschauplätze und Persönlichkeiten?

357.588 Quadratkilometer groß ist dieses Land: Zwischen Ostseestrand und Bodensee sowie Ruhrpott und Sächsischer Schweiz gibt es jede Menge zu entdecken und so viel zu lernen. Der Beweis: "Das große Deutschland-Quiz" ist wieder Samstagabend in der Primetime zu sehen und wartet mit frischen Quizfragen zu diesem vertrauten und doch so fremden Land auf. ZDF-Moderatorin Sabine Heinrich nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihrer Rateshow einmal mehr mit auf eine Quizreise durch die Regionen. In der gesamten Bundesrepublik gilt es, noch zahlreiche Geheimnisse zu lüften, immer mit der nötigen Prise Humor.