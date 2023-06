Karl Lauterbach warnt bei "Lanz": "Wir kommen in ein unkontrolliertes Kliniksterben"

Karl Lauterbach hat "gigantische" Pläne. Der SPD-Politiker strebt eine Klinikreform an. Bei "Markus Lanz" verteidigte der Bundesgesundheitsminister das Vorhaben, der Moderator hingegen malte deren Folgen in drastischen Farben aus.

Schon vor Monaten warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einem "unkontrollierten Kliniksterben" in Deutschland. Bei "Markus Lanz" bezog der SPD-Politiker am Donnerstagabend Stellung zu seiner geplanten Reform und erklärte, warum diese unabdingbar sei, um das deutsche Gesundheitssystem zu retten und zu revolutionieren. Seine Pläne wurden in der Sendung vom ZDF-Moderator und von Journalistin Cordula Tutt scharf kritisiert.