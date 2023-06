"Der Schatten": Infos zur Mystery-Thriller-Serie für Fans des Paranoia-Genres

Ist es möglich, einen gesunden und intelligenten Menschen so weit zu treiben, dass er aus freien Stücken einen Menschen tötet? Darum dreht ich die sechsteilige Serie "Der Schatten". Die Filme, die irgendwo zwischen Thriller und Mystery angesiedelt sind, dürften Fans des Paranoia-Genres großen Spaß bereiten.

Was muss passieren, damit ein Mensch mordet – vor allem dann, wenn man das potenzielle Mordopfer sechs Wochen zuvor noch gar nicht kennt? "Der Schatten" heißt ein Krimi mit Mystery-Elementen der hochgelobten Autorin Melanie Raabe aus dem Jahr 2018. Nun wurde der Bestseller als sechsteilige Serie vom ZDF verfilmt. In der Mediathek ist "Der Schatten" bereits ab Freitag, 2. Juni, verfügbar. Bei ZDFneo läuft er immer sonntags, ab 25. Juni, 20.15 Uhr, in Doppelfolgen mit jeweils 40 bis 45 Minuten langen Episoden.