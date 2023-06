"Anne-Sophie Mutter – Vivace": Infos zur Doku zum 60. Geburtstag der Geigerin

"Wenn Sie mich kennenlernen wollen, müssen Sie mich auf der Bühne erleben!" – Der Bescheid, den sich die Regisseurin Sigrid Faltin um die Ohren hauen lassen musste, klingt so abschreckend wie stimmig. Die Kunst des Violinspiels ist das eine, das Leben eine ganz andere Sache. Anne-Sophie Mutter, die am 29. Juni ihr 60. Lebensjahr vollendet, bringt in der Dokumentation "Anne-Sophie Mutter – Vivace" beides zusammen.

Man darf die Geigerin in Rückblenden noch einmal bei der Technik und Beseeltheit des Violinspiels erleben, aber eben auch im weißblauen Dirndl in den Kitzbüheler Alpen. Geigenspiel wird mit Sport, etwa mit der Tenniskunst des geschmeidigen Roger Federer verglichen. Ob es Herbert von Karajan gefreut hätte, der die 13-Jährige als "ein Genie auf der Geige" feierte, nachdem er sie bei den Luzerner Festwochen 1976 hörte und nie mehr von ihr abließ als "seine" Virtuosin?

"Eine körperliche Beziehung zur Geige"

Vor der Bergtour über Stock und Stein mit dem beängstigenden Titel "Vivace" (schnell) braucht man keine Angst zu haben, denn auch die in die Jahre gekommene Dackeldame Bonnie, Anne-Sophie Mutters "Bodyguard", ist dabei. Zwischen den Rückblenden gibt es Reflexionen über die Kunst des Geigenspiels, die jedermann begreift, Die Geigerin will sich ans große Publikum wenden, wie sie freimütig bekennt. Es gebe "eine körperliche Beziehung zur Geige", so erklärt Anne-Sophie Mutter, "du legst sie auf die Schulter, und sie wird dann ein Teil von dir." Technik sei beim Geigenspiel nicht alles. Aber ja – wieder so ein Sportvergleich – mit den Jahren werde es schwerer, da müsse man der Technik mehr Beachtung schenken.