3 Monate nach Trennung: Das ist Walentina Doroninas neuer Partner

Walentina Doronina ist wieder vergeben! Die Reality-TV-Darstellerin hat ihren neuen Partner nun auf Instagram gezeigt; die 24-Jährige postete erste Bilder aus dem gemeinsamen Urlaub in Neapel, auf dem das frisch verliebte Paar in romantischen Posen zu sehen ist.

Der Glückliche an Walentinas Seite ist der 32-jährige Kevin Saszik, ein professioneller Boxer und Personal Trainer. Für viele kam die Nachricht nicht besonders überraschend – schon seit längerem spekulierten Fans über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden. Nach der turbulenten Trennung von ihrem Verlobten Can Kaplan im Juni scheint Walentina ihr Glück wiedergefunden zu haben.

Kaum ist „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 abgedreht, machen schon erste Trennungsgerüchte die Runde. Doch ein Paar, das im vergangenen Jahr an der Show teilnahm, gab nun offiziell seine Trennung bekannt. Der Sommerhaus-Fluch hat also wieder zugeschlagen…

Das waren die Reaktionen

Nachdem Walentina und ihr Ex-Freund Can Kaplan die Beziehung erst vor drei Monaten beendet und sich dabei gegenseitig schlimme Vorwürfe gemacht hatten, waren gespaltene Meinungen in den sozialen Medien vorprogrammiert. Die einen freuen sich für das neue Paar und gratulierten den beiden: "Viel liebe und Glück euch beiden" und "dream couple" konnte man in den Kommentaren lesen. Andere waren nicht so erfreut: "Es kräht kein Hahn mehr nach ihr - gut so…", befand ein Nutzer; ein anderer zweifelte an, wie lange das Paar zusammen bleiben wird: "Mal schauen für wie lange!".