"Let's Dance": Aus Jorge González platzt es heraus: "Chica, ich hätte nicht gedacht, dass zwei Frauen ..."

Nach der Osterpause geben alle sieben Paare noch mal richtig Gas. Die Jury, wie immer bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi zückt ganze elfmal die zehn-Punkte-Kelle. Ob das wohl am kurzzeitigen Partnertausch liegt?

Ganze 1,5 Tage haben alle Promis Zeit, um sich auf den neuen Partner und Tanz einzulassen. Für den zweiten Tanz wird dann wieder zum alten Partner zurückgetauscht. Besonders Stuntfrau Marie Mourum erstaunt mit zwei verführerischen Tänzen.

Ob Frau oder Mann – Marie Mourum geht ran! Gemeinsam mit Renata Lusin kreiert Marie Mourum einen sinnlichen Tango zu Gotan Projects "Santa Maria". Dabei führt mal Renata Lusin, mal Marie Mourum. Stirn an Stirn, Schulter an Schulter wirken die beiden Frauen wie ein Liebesduo. Es knistert im Raum. Hebefiguren führt Marie aus. Ein kraftvolles Duo! Mabuse lobt Maries Tanz: "Girl, you are on fire! Ich feiere Euch!"

González ist begeistert: "Chica, ich hätte nicht gedacht, dass zwei Frauen ..." Er zückt bedeutungsvoll eine Banane – bei González die höchste Auszeichnung für Sexyness. "Diese Kommunikation! Diese Verbindung!" Sie habe gezeigt: "Alles ist möglich!" Nicht nur für Moderatorin Victoria Swarovski ein "superhottes Paar!" Llambi gefallen zwar die nicht immer ausgedrehten Füße nicht und die zu flachen Schuhe, aber mit 27 Punkten liegt Marie auf Platz eins der Tanzenden.

Das bleibt auch nach Tanz zwei so, denn sie holt sich beim späteren Slowfox mit Alexandru Ionel zu Jennifer Paiges "Crush" die Höchstpunktzahl. "Heute ist Dein Abend!" fasst Mabuse zusammen. Für Llambi ist's der beste Tanz des Abends und der beste Tanz von Marie bisher. González ist sich sicher: "Chica, Du bist eine Geheimwaffe!" Sie holt sich von 60 möglichen Punkten ganze 57 Punkte.

Mabuse zu Hambüchen: "Du bleibst unser Held" Aber auch Diego Pooth, der in den Tanz-Ferien seine Oma besucht hat, ist gelöster denn je. Selbst Llambi ist mit seinem Samba zu ""Lloraré las Penas" zufrieden; "Du hast die ersten 15 Sekunden getanzt, als wärst Du Prinz Porno." Er sei abgegangen wie Schmidts Katze. "Die Oma hatte schon 'nen Herzkasper", dann aber sei er für die anderen hundert Sekunden wieder zu alter Diego-Zurückhaltung zurückgekehrt.

Jorge González ist sich aber sicher: Wäre die Oma dabeigewesen, dann hätte sie ihm eine Banane gegeben. Es bleibt bei Diegos üblichen 23 Punkten. Der Wiener Walzer hingegen, den González sogar als "Hochzeitstanz" bezeichnet, wird mit 29 Punkten zum Punkterenner. Da braucht es auch keine Banane mehr.

Ex-Profiturner Fabian Hambüchen hätte sich gewünscht, dass González seine Ehren-Banane hochhält, aber seine Salsa mit Christina Hänni ist nur "süß". Dafür liegt ihm der Tango, wieder mit Anastasia Maruster, mehr. Allerdings stehen ihm seine Ansprüche im Weg. Er wackelt zweimal bei den Hebefiguren. Mabuse weiß: "Es gibt Realität und das, was in Deinem Kopf ist." Er solle sich entspannen: "Du bleibst unser Held." Bei ihm würde keine Frau auf der Welt auf dem Boden landen, dafür würde Hambüchen immer sorgen. González findet, dass der Dialog beim Tango mit Anastasia Maruster perfekt war: 26 Punkte.

Nicht nur Taliso Engel ist auf Angriff gepolt Auch weitergekommen ist die letzte Woche ausgeschiedene Schauspielkollegin Christine Neubauer. Sie ist für die verletzte Simone Thomalla eingesprungen. In der Show packt sie all ihr Herzblut in die Choreos, beim Tango mit Valentin Lusin zu "Nostalgias" ist der Raum totenstill. Auch bei ihnen knistert es gewaltig. Sie bekommt 23 Punkte.

Para-Schwimmer Taliso Engel beweist mit einem dramatischen Wiener Walzer zu Justin Timberlakes "Cry me a River", dass er gemeinsam mit Patricija Ionel aufs Tanzparkett gehört. "Du hast gezeigt, dass Du auf Angriff gepolt bist." Bei der Samba zuvor (mit Kathrin Menzinger) hatte Llambi noch die Aggressivität gefehlt. Als der Juror beim Wiener Walzer mit konstruktiver Kritik um die Ecke kommt, dreht ihm González den Rücken zu, legt die Füße auf den Tisch und isst genüsslich eine Banane. Auch Engel bekommt 29 Punkte. Weil Llambi eben lieber Punkte abzieht, als Bananen zu essen.

Sängerin Jeanette Biedermann muss sowohl bei der Rumba, als auch beim Paso Doble auf das Bananenlob verzichten, dafür bekommt sie eine als Lob getarnte Rüge von Llambi: "War das heute in der Rumba eben Deine Zwillingsschwester oder was war das?" Er beschwert sich: "Warum tanzt Du nicht in der ersten Runde so wie Du in der zweiten Runde abgegangen bist?"

In der ersten Runde gibt es für die Sängerin lediglich 18 Punkte. Mabuse: "Jeder weiß im Leben, wie es ist, von einem Partner zum anderen zu gehen." Da entwischt González plötzlich ein "Du Luder!". Sofort greift Llambi ein und zieht Mabuse zu sich: "Komm von dem bösen Mann weg!"

Am Ende muss Biedermann gehen. Ihr gegenüber setzt sich Selfiesandra durch, die beim Paso Doble zu statsisch war und beim Slowfox mit Evgeny Vinokurov vor allem die Arme eingesetzt hatte. Sie darf nächste Woche wie alle anderen fünf Paare ihren Magic Moment vertanzen.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.