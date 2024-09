"Bergdoktor"-Star Hilde Dalik über die Arbeit mit Hans Sigl

Hilde Dalik spielt in der beliebten ZDF-Serie Karin Bachmeier, die Freundin des "Bergdoktors". Nun hat die Schauspielerin Einblicke hinter die Kulissen gegeben und verraten, wie es so ist, mit Hans Sigl zusammenzuarbeiten und welchen Einfluss "Der Bergdoktor" auf ihr Leben hat.

In der Rolle der Karin Bachmeier eroberte sie das Herz von "Bergdoktor" Martin Gruber: Bereits seit der vergangenen Staffel gehört Hilde Dalik zum Cast der beliebten ZDF-Serie, seit 2022 ist sie dabei. Auch für die aktuellen Folgen stand sie mit Hans Sigl vor der Kamera. Im Interview mit der Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah" berichtete die Schauspielerin nun von der Zusammenarbeit mit ihrem Serienpartner – und zeigte sich von Sigl begeistert.

Hilde Dalik fühlte sich "sehr herzlich" aufgenommen

Sie sei "sehr herzlich" aufgenommen worden, erinnerte sich Dalik. "Hans ist ein unfassbarer Profi, was man ja auch merkt", hatte sie nur Lob für den "Bergdoktor" übrig. "Das Gute ist bei ihm, dass man an Szenen immer wieder arbeiten kann, auch im Vorfeld. Dass man sagt: Ach, okay, vielleicht stimmt dieser Satz nicht ganz. Kann man den umändern?" Die Österreicherin finde das "großartig", sei sie doch einen anderen Umgang von anderen Produktionen gewohnt.