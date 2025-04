"Let's Dance": Simone Thomalla präsentiert neuen Freund

Im Leben von Simone Thomalla ist beruflich und privat viel los. Die Schauspielerin feiert große Erfolge mit der Serie "Frühling" und ist aktuell in der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen. Auch in ihrem Liebesleben gibt es Neuigkeiten, denn Simone Thomalla ist frisch verliebt. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, hat die 59-Jährige nun verraten.

Mit ihrem Ex-Freund, dem Handballnationalspieler Silvio Heinevetter, war Simone Thomalla häufig in den Medien vertreten. 2009 begann ihre Beziehung. Des Öfteren wurde thematisiert, dass der Sportler 19 Jahre jünger als die Schauspielerin ist. 2021 erfolgte die Trennung. Danach trat ein neuer Mann in das Leben der Ex-Tatort"-Kommissarin. Der italienische DJ Nicolino Hermano wurde ihr neuer Partner, doch 2023 kam es zum Liebes-Aus. Danach stellte Simone Thomalla keine neue Beziehung der Öffentlichkeit vor - bis jetzt.

Doch mehr wollte Simone Thomalla zu ihrem neuen Liebes-Glück nicht erzählen. "Alles Weitere bleibt bei uns. Jetzt schauen wir in aller Ruhe, wo die gemeinsame Reise hingeht, und genießen jeden Tag", erklärt der "Frühling"-Star. Zudem will sich Simone Thomalla voll auf "Let's Dance" konzentrieren und wenn möglich ihren 60. Geburtstag in der Show feiern. Dafür müsste die Schauspielerin einige Runden weiterkommen, denn ihr Ehrentag ist am 11. April.