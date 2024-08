Neue Fotos: Til Schweiger ist weiterhin schwer angeschlagen

In der letzten Zeit hatte Til Schweiger kein Glück: Zunächst löste eine offene Wunde an seinem Bein eine Sepsis aus, die nicht verheilen wollte. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der 60-Jährige eine Herzoperation benötigt. Vor Kurzem wendete sich Schweigers Dermatologin mit guten Nachrichten an die Öffentlichkeit: "Er ist in einem wirklich tollen Zustand, ist super motiviert, geht tolle neue Projekte an. Ich bin super happy, ihn in einem so guten Gesundheitszustand zu sehen. Er ist auf dem Weg der Besserung". Doch ganz so gut geht es dem Schauspieler und Regisseur leider wohl noch nicht, wie neue Fotos zeigen.