Roland Kaisers Exfrau mit schockierendem Geständnis: "ein echter Albtraum"

Seit 1980 gehört Roland Kaiser zu den großen Schlagerstars Deutschlands. In dem Jahr schaffte der gebürtige Berliner mit dem Hit "Santa Maria" den Durchbruch. Laut dem "VermögenMagazin" kann sich der 73-Jährige heutzutage über ein Vermögen von 50 Millionen Euro freuen. Von so viel Geld kann seine Ex-Frau Anja Schüte nur träumen. Die Schauspielerin durchlebte harte Zeiten und hatte Probleme, sich und das gemeinsame Kind durchzubringen.

Anja Schütes Sorgen um Sohn von Roland Kaiser

Anja Schüte war eine erfolgreiche Schauspielerin. Die 60-Jährige spielte unter anderem in der Serie "Forsthaus Falkenau" oder in "Der Trotzkopf" mit. Doch irgendwann blieben die Rollenangebote aus. Von 1990 bis 1995 war die gebürtige Hamburgerin mit Roland Kaiser verheiratet und bekam den gemeinsamen Sohn Hendrik. Am Ende ihrer Ehe soll es für die Schauspielerin nicht leicht gewesen sein. Während sie in ihrem Haus auf Sylt das Kind betreute, war Roland Kaiser viel auf Reisen. Dann verliebte sich der Sänger in seine heutige Ehefrau Silvia. Für Anja Schüte eine emotionale Zeit. Nach der Trennung befand sich die Ex-Frau plötzlich in einer existenzbedrohenden Situation. Die Sorge um das Wohl ihres Kindes wurde immer größer. "Da stand ich teilweise da und wusste nicht, wie ich mir ein Brötchen kaufen, geschweige denn die Miete zahlen sollte", verriet Anja Schüte im Gespräch mit "t-online".