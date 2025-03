Wie Guido Maria Kretschmer seinen Bruder aus seinem Leben stieß: "Der machte mich wahnsinnig"

Guido Maria Kretschmer ist ein Familienmensch. Der Modedesigner ist in einer herzlichen Familie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Besonders zu seinen Eltern hatte der 59-Jährige ein inniges Verhältnis. Doch mit einem Familienmitglied hatte Guido Maria Kretschmer schon immer Probleme. Bereits als Kind wäre er seinen Bruder gerne losgeworden. Immer wieder versuchte es der gebürtige Münsteraner, eine bessere Beziehung zu ihm aufzubauen. Doch dann kam ein bestimmter Tag, an dem Guido Maria Kretschmer beschloss, seinen Bruder aus seinem Leben zu verbannen.

Guido Maria Kretschmer bezeichnet sich selbst als Menschenfreund. "Ich mag die Menschen. Für mich muss man nicht besonders hübsch sein, besonders gescheit, besonders schlank, besonders reich, besonders irgendwas. Ich kann erstmal mit allen", erklärt der Modedesigner im Podcast "Hotel Matze". Zu seinen Eltern pflegte er ein besonders liebevolles Verhältnis. Der Moderator wollte seinen Vater Erich und seine Mutter Marianne immer glücklich machen und umgekehrt war es auch so, gibt der Moderator Einblicke in sein Familienleben. Bis das Jahr 2023 kam und alles änderte. Es war wohl die schlimmste Zeit im Leben des Modedesigners. Innerhalb weniger Monate verlor er seine Mutter und seinen Vater. "Ich hab gedacht, mein Leben hört auf", wird Guido Maria Kretschmer emotional bei den Erinnerungen.

Der Tag, der alles änderte

Doch so gut sein Verhältnis zu seiner Familie ist, mit einem Mitglied hatte der 59-Jährige schon immer Probleme. Seit seiner Kindheit liegt er im Streit mit seinem Bruder. Die beiden scheinen charakterlich wie Tag und Nacht zu sein. "Ich habe so einen Bruder. Der macht mich wahnsinnig, schon als Kind. [...] Der ist alles, was ich nicht sein will. Alles. Wir sind so unterschiedlich. Wirklich so unterschiedlich. [...] Das hab ich mir früher als Kind schon immer gedacht, wenn wir im Urlaub waren. Da dachte ich: 'Papa, können wir den nicht dalassen?'", beschreibt Guido Maria Kretschmer die schwierige Beziehung. Neid spielte dabei wohl eine große Rolle. Für seine Eltern versuchte der ausgebildete Krankenpfleger, das Verhältnis zu seinem Bruder zu verbessern - doch erfolglos. Bis der Tag kam, als er mit diesen Versuchen endgültig abschloss.