Wirbel um Heino: Ist das neue Schlagerlied ein Skandal?

Die Schlagerlegende und das Erotik-Model

Dass Heino und Micaela Schäfer einmal gemeinsame Sache machen, ist an sich schon eine große Überraschung. Der 86-Jährige sieht das deutlicher lockerer als seine Kritiker. "Warum nicht? Micaela ist ein anständiges Mädel und ich habe mit ihr keine Berührungsängste. In meinem Alter kann und will ich mir alles erlauben, was mir Spaß macht", stellt der "Blau blüht der Enzian"-Sänger gegenüber Bild klar. Mit dem Erotik-Model an seiner Seite präsentiert Heino sein neustes Lied - ein Party-Song. In dem dazugehörigen Video sitzt Micaela Schäfer im Bikini in einem Pool, während Heino durch einen XXL-Strohhalm aus dem Schampus-Pool schlürft. In einer anderen Szene stoßen Heino und Micaela mit übergroßen Gläsern miteinander an. Die 41-Jährige zeigt sich dabei leichtbekleidet. TikTok-Star Streichbruder tanzt zudem durch das Bild. Dass der Schlagerstar mit Micaela Schäfer zusammenarbeitet, hat viel Empörung ausgelöst, doch auch das Lied stößt auf Kritik.