FC Bayern München - FC Barcelona: Wo wird das Spiel übertragen?

Der FC Bayern München hat sich als Gruppensieger souverän für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Zum Abschluss der Gruppenphase empfängt der Rekordmeister den FC Barcelona. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

FC Bayern München - FC Barcelona in Livestream Fünf Siege aus fünf Spielen: Der FC Bayern hat sein Achtelfinalticket in der Champions Leage schon längst gebucht. Nun geht es gegen den FC Barcelona darum, die weiße Weste zu wahren. Für Barca geht es allerdings noch um den Einzug in die K.o.-Runde. Streaming-Anbieter DAZN überträgt das Spiel am Mittwoch, 8. Dezember, live. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Wer kommentiert das Spiel Bayern München - FC Barcelona? Bei DAZN ist Jan Platte der Kommentator, Experte Sandro Wagner ist sein Co-Kommentator. Laura Wontorra führt als Moderatorin durch den Fußball-Abend.

Läuft FC Bayern - FC Barcelona auch im Free-TV? Nein. Im Free-TV ist in der Saison 2021/22 nur das Finale zu sehen: Das ZDF überträgt das Endspiel am 28. Mai 2022. Alle anderen Spiele sind nur bei zahlungspflichtigen Streaming-Anbietern zu sehen. Das ZDF zeigt allerdings an den Spieltagen immer mittwochs ab 23.00 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung namens "sportstudio UEFA Champions League" mit Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung und Höhepunkten von weiteren Spielen.

Wer sind die Gruppengegner des FC Bayern? Die Münchner treffen in Gruppe E auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Der FC Bayern (Deutschland) und Dynamo Kiew (Ukraine) sind die einzigen amtierenden Landesmeister in der Gruppe. Der FC Barcelona (Spanien) und Benfica Lissabon (Potugal) wurden in ihren Ligen in der vergangenen Saison jeweils Dritter.

Der Spielplan des FC Bayern in Gruppe E: Dienstag, 14. September (21.00 Uhr): FC Barcelona - FC Bayern München (0:3)

Mittwoch, 29. September (21.00 Uhr): FC Bayern München - Dynamo Kiew (5:0)

Mittwoch, 20. Oktober (21.00 Uhr): Benfica Lissabon - FC Bayern München ( 0:4 )

) Dienstag, 2. November (21.00 Uhr): FC Bayern München - Benfica Lissabon ( 5:2 )

) Dienstag, 23. November (18.45 Uhr): Dynamo Kiew - FC Bayern München ( 1:2 )

) Mittwoch, 8. Dezember (21.00 Uhr): FC Bayern München - FC Barcelona (DAZN)