Neue Disney+-Serie "Rivals": Eine Mischung aus "Dallas", "Succession" und "Bridgerton"

Mischung aus "Dallas", "Succession" und "Bridgerton"

Einige Menschen, die sich noch an die 80-er erinnern können, halten ja die Einführung des Privatfernsehens für den ersten Schritt des Verfalls unserer Gesellschaft. In jener Zeit entstand auch "Rivals", ein Roman der britischen Autorin Jilly Cooper, der in der TV-Welt und unter Adeligen spielt. "Rivals" ist Teil der sogenannten "Rutshire Chronicles", mit denen die heute 87-jährige Autorin berühmt wurde. In Großbritannien sind Coopers Bestseller, die man als eine Mischung aus "Dallas", "Succession" und "Bridgerton" in den 80-ern beschreiben kann, so bekannt wie hierzulande Rosamunde Pilcher, eine andere Engländerin. Allerdings haben die Werke Coopers mit der zart berechnenden Romantik klassischer Liebesromane wenig am Hut. Bei Cooper geht es um die britische Upper Class mit all ihren Lastern: Sex, Betrug, Intrigen – aber natürlich sind in dem Sündenpfuhl auch aufrichtige Liebe und edle Motive zu finden. Populär überzogene Gesellschaftsdramen zwischen Groschenheft und ambitionierter Skandalchronik eben, die wohl mit Blick aufs Publikum in UK nun als achtteilige Serie mit Stars wie David Tennant ("Doctor Who") und Alex Hassell ("The Boys") verfilmt wurde.